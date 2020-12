Sampdoria-Milan, probabili formazioni: Ranieri punta su Gabbiadini, rossoneri senza Ibrahimovic

Dopo il pareggio 2-2 di Torino la Sampdoria tornerà in campo domenica 6 dicembre 2020 alle ore 20.45 allo stadio Luigi Ferraris, sfida al Milan capolista reduce dalla vittoria 4-2 contro il Celtic in Europa League che ha qualificato matematicamente i rossoneri ai sedicesimi di finale.

QUI SAMPDORIA. Dopo le tre sconfitte consecutive (tra Serie A e Coppa Italia) contro Cagliari, Bologna e Genoa i blucerchiati hanno mosso la classifica pareggiando 2-2 a Torino, sono 11 i punti in classifica di Quagliarella e compagni, che non vincono in campionato dal 24 ottobre, 3-1 all'Atalanta. Sempre out Keita Balde, Ranieri per il resto dovrebbe avere ampia possibilità di scelta, in attacco possibile ritorno dal 1' per Gabbiadini in tandem con il capitano blucerchiato. Ballottaggi a centrocampo con Adrien Silva e Damsgaard in vantaggio su Ekdal e Jankto; in difesa la coppia di centrali dovrebbe essere formata da Yoshida e Tonelli.

QUI MILAN. Milan capolista con 5 punti di vantaggio su Inter e Sassuolo e 6 sulla Juventus che deve ancora fare i conti con l'assenza di Ibrahimovic, out dopo l'infortunio in Europa League anche Kjaer in difesa. A guidare l'attacco dei rossoneri ci sarà ancora Rebic, supportato da Brahim Diaz (in vantaggio su Hauge), Calhanoglu e Selemaekers (favorito su Castillejo).

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Damsgaard; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Diaz; Rebic. . All. Pioli.

Arbitro: Calvarese di Teramo.

Calcio d'inizio: domenica 6 dicembre, ore 20.45.

Diretta TV: Sky, Sky Go e Now TV.