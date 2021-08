Sampdoria-Milan, probabili formazioni: le scelte di D'Aversa per il debutto

Si avvicina l'esordio dei blucerchiati nella stagione 2021-2022. Lunedì 23 agosto alle ore 20.45 si gioca al Luigi Ferraris (davanti ai tifosi) Sampdoria-Milan. Esordio non banale per i ragazzi di D'Aversa, che ha dichiarato: "Inizio in salita perché affrontiamo la seconda in classifica dello scorso anno che, secondo me, si è rinforzata. Servirà voglia e determinazione per fare risultato andando oltre le differenze tecniche. I tifosi? Farà piacere avere il loro affetto e calore qui a Bogliasco ma mi auguro di vedere la loro presenza importante allo stadio: so quanto possono spingere la Samp".

QUI SAMPDORIA. D'Aversa ha ritrovato Yoshida dopo il periodo di riposo post Olimpiadi, il giapponese si gioca una maglia in difesa con Ferrari, Colley e Murillo: due posti per quattro con gli esterni presidiati da Bereszynski e Augello. In mezzo al campo Thorsby è al centro di voci di mercato (trattativa con l'Atalanta) e potrebbe anche finire in panchina per fare spazio ad Adrien Silva nella coppia con Ekdal. Pochi dubbi davanti con Quagliarella prima punta supportato da Candreva, Gabbiadini e Damsgaard. Ha salutato la truppa Jankto, passato al Getafe.

QUI MILAN. Out Ibrahimovic e Kessie, recuperato invece Bennacer che dovrebbe essere titolare a centrocampo con Tonali. In difesa ballottaggio Tomori-Romagnoli per fare coppia con Kjaer; in attacco Giroud punta centrale, dietro di lui Saelemaekers, Diaz e uno tra Rebic e Leao.

Probabili formazioni Sampdoria-Milan

Sampdoria (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Ekdal, Silva; Candreva, Gabbiadini, Damsgaard; Quagliarella. All. D'Aversa

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Calcio d'inizio: lunedì 23 agosto 2021, ore 20.45

Dove vederla: DAZN e SKY.