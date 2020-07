Sampdoria-Milan, le probabili formazioni: emergenza centrocampo, tocca a Vieira e Bertolacci

Solo due partite alla fine. La Sampdoria vola verso agosto con ancora due impegni in programma, mercoledì il Milan al Ferraris, sabato il Brescia al Rigamonti. Salvezza ormai archiviata, l'obiettivo è quello di entrare nella parte sinistra della classifica, difficile, ma non matematicamente impossibile. Ma servono sei punti.

QUI SAMP Ranieri non avrà Ekdal e Thorsby, il primo infortunato, il secondo squalificato. Pronti Ronaldo Vieira e Bertolacci, con Linetty e Jankto esterni. In difesa Bereszynski non è al meglio, gioca Depaoli. Augello preferito ancora una volta a Murru, al centro torna Colley al fianco di Yoshida. In attacco Quagliarella e uno tra Bonazzoli, Gabbiadini e Ramirez.

QUI MILAN Assenze anche per Pioli che non avrà Romagnoli e Conti. Difesa sperimentale con Theo Hernandez, Gabbia, Kjaer e Calabria. Kessie e Bennacer in mezzo. Castillejo, Calhanoglu e Rebic dietro a Ibrahimovic.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA: Audero; Depaoli, Yoshida, Colley, Augello; Jankto, Bertolacci, Ronaldo Vieira, Linetty; Quagliarella, Bonazzoli. All. Ranieri.

MILAN: Donnarumma; Hernandez, Gabbia, Kjaer, Calabria; Bennacer, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli.

Arbitro: Pasqua.

Calcio d'inizio: mercoledì ore 19.30, stadio Luigi Ferraris, Genova.