Sampdoria-Milan 0-1, le pagelle: Gabbiadini e Candreva ci provano, Augello rimandato

Buona prova anche per Colley in difesa, in occasione del goal di Diaz erroraccio di Audero

Paga cara una leggerezza in avvio la Sampdoria di D'Aversa che, all'esordio nel campionato di Serie A 2021-2022, cede il passo al Milan al Luigi Ferraris. Doppio errore prima di Augello su Calabria e poi di Audero sul tiro di Diaz e i rossoneri si portano a casa i tre punti. Buona la reazione dei blucerchiati che vanno vicini al pareggio nel primo tempo (traversa di Gabbiadini e occasione per Damsgaard) e nella ripresa ci provano ancora con Gabbiadini e Verre. Non basta per portare a casa punti, ma rimane la buona prestazione.

Gabbiadini è il più pericoloso prima dell'uscita per infortunio, Verre entra bene in campo al suo posto e mostra il giusto carattere. Tra i più positivi anche Colley in difesa e il solito Thorsby a fare legna a centrocampo. Leggerezza grave di Augello in occasione del goal del Milan, erroraccio anche per Audero che, però compie anche un paio di buone parate. In ombra Damsgaard che dopo una buona partenza cala con il passare dei minuti.

