Sampdoria al lavoro a Bogliasco, c'è anche Damsgaard; sirene inglesi per Colley

Concluse le due settimane di lavoro in Alta Valle Camonica, lunedì 2 agosto 2021 la Sampdoria è tornata ad allenarsi a Bogliasco. Nel corso della seduta pomeridiana predisposta sul campo 2 del Mugnaini, Roberto D'Aversa ha potuto allenare per la prima volta Mikkel Damsgaard, ultimo reduce da Euro 2020 a rientrare alla base e a mettersi a disposizione dello staff tecnico.

Per quanto riguarda il mercato, la società ha fatto sapere di aver risolto consensualmente il contratto con Mohamed Rayane Bahlouli. In uscita potrebbe esserci anche il difensore Omar Colley, sui cui c'è il forte interesse del Brighton. La Sampdoria valuta il giocatore almeno 10 milioni di euro e la proposta arrivata dal club della Premier League è al momento intorno alla metà.

Ma la trattativa è tutt'altro che sfumata e le parti potrebbero trovare un accordo nelle prossime ore. Colley veste la maglia blucerchiata dal 2018 quando fu acquistato per 8 milioni dal Genk: in tre anni ha collezionato 81 presenze con la Sampdoria.

Sabato 7 agosto (calcio d'inizio alle ore 19) allo stadio Fortunati di Pavia è in programma l'amichevole Sampdoria-Hellas Verona. Per accedere allo stadio sarà necessario essere in possesso del Green Pass; 1.900 circa i tagliandi disponibili.