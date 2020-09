Sampdoria: nel mirino Balde, Silva e Marin. Palombo supera gli esami da mister

Per caricare la squadra in vista dell'esordio in campionato domenica sera allo Juventus Stadium, il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha fatto visita ai giocatori e a mister Claudio Ranieri a Bogliasco. Il presidente era accompagnato dai direttori Carlo Osti e Riccardo Pecini.

Nel frattempo prosegue il recupero di Manolo Gabbiadini fra piscina e palestra, e quello di Albin Ekdal. La società è sempre al lavoro per dare a Ranieri i rinforzi richiesti. I nomi che circolano sono quelli Keita Balde del Monaco, di Adrien Silva, ex giocatore del Leicester, e di Antonio Marin dalla Dinamo Zagabria. Ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione al Real Club Celta de Vigo Jeison Murillo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un'altra notizia che arriva da fuori del campo riguarda Angelo Palombo, che ha concluso al Museo del Calcio di Coverciano il percorso formativo degli allievi del Master allenatori per ottenere la qualifica Uefa Pro, che gli consentirà di poter guidare qualsiasi squadra, comprese quelle partecipanti ai campionati maschili di Serie A e B. Congratulazioni mister Palombo.