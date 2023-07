Sampdoria, la nuova maglia "signora del mare"

Sabato 15 luglio 2023 la Sampdoria ha presentato sui suoi profili social la maglia, che i giocatori indosseranno nelle partite casalinghe la prossima stagione, 2023/2024. Per acquistarla occorrono poco meno di 100 euro, per la precisione 95.

"Vedrai una città regale, addossata ad una collina alpestre, superba per uomini e per mura, il cui solo aspetto la indica signora del mare". Per presentare la nuova maglia, la società e lo sponsor tecnico Macron si sono affidati alle parole del poeta Francesco Petrarca.

Nel frattempo la squadra prosegue il lavoro nel ritiro di Livigno: oggi era prevista una seduta mattutina. Sul fronte societario invece, il 25 luglio verrà discusso il ricorso d'urgenza, presentato dall'ex patron, Massimo Ferrero.