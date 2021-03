Sampdoria, maglia speciale per l'8 marzo e asta per il Centro Antiviolenza Mascherona

Blucerchiati in campo in occasione di Sampdoria-Cagliari con una maglia speciale e personalizzata che celebra la giornata internazionale delle donne 2021. La società ha annunciato attraverso i propri canali ufficiali la personalizzazione della casacca blucerchiata e un'iniziativa che va anche oltre il calcio giocato in campo.

«L’8 marzo della Sampdoria è con le donne e per le donne, accanto al Centro antiviolenza Mascherona - ha scritto la Samp in una nota - In occasione di Samp-Cagliari, a poche ore dalla Giornata Internazionale della Donna 2021, i blucerchiati vestiranno una maglia speciale. Sulla manica sinistra comparirà una patch raffigurante tre mani femminili stilizzate, tre pugni alzati al cielo contro violenza e pregiudizi, accompagnati dalla scritta International Women’s Day».

«Un sostegno che non si limiterà al campo - ha concluso la Samp -. Il club metterà infatti all’asta le divise indossate dai calciatori in partita: i proventi saranno devoluti in favore del Centro Antiviolenza Mascherona di Genova, un luogo in cui le donne che subiscono abusi trovano uno spazio di ascolto, condivisione e appoggio nelle loro scelte».