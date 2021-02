Lazio-Sampdoria, probabili formazioni: tornano titolari Candreva e Quagliarella?

Dopo l'importante successo con la Fiorentina la Samp va a fare visita alla Lazio col dente avvelenato dopo aver perso 3-1 con l'Inter. I biancocelesti si preparano anche agli ottavi di finale di Champions: martedì 23 febbraio dovranno infatti sfidare il Bayern Monaco, non dovrebbero però fare troppo turn-over anche a causa di alcune assenze. Sampdoria-Lazio si giocherà sabato 20 febbraio 2021 alle ore 15 allo stadio Olimpico di Roma, come sempre a porte chiuse.

QUI LAZIO. Squalificati Hoedt e Lazzari oltre a Radu che è stato operato e dovrà stare fermo un mese, qualche problemino quindi soprattutto in difesa per Simone Inzaghi che in cabina di regia deve invece sciogliere i dubbi tra Escalante e Lucas Leiva.In attacco Immobile, al suo fianco lottano per una maglia Correa e Muriqi con Caicedo più indietro anche a causa di qualche acciacco.

QUI SAMPDORIA. In attacco scalpita Quagliarella dopo il goal decisivo contro la Fiorentina per fare coppia con Keita Balde, ex della sfida che ha promesso battaglia nei giorni scorsi. Per il resto dovrebbe riprendersi la maglia da titolare Candreva sulla fascia destra mentre a sinisra solito ballottaggio tra Damsgaard e Jankto. In mediana, infine, potrebbe spuntarla Ekdal su Adrien Silva mentre la coppia di centrali difensivi dovrebbe essere formata da Yoshida e Colley con Tonelli che prova a insidiare il giapponese.

Probabili formazioni Lazio-Sampdoria 20 febbraio 2021

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Marusic, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi S.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Damsgaard, Keita Balde, Quagliarella. All. Ranieri.

Arbitro: Massa di Imperia.

Calcio d'inizio: sabato 20 febbraio, ore 15:00.

Dove vederla: Sky, Sky Go e Now TV.