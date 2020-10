Sampdoria-Lazio, probabili formazioni: biancocelesti in emergenza, Ranieri si affida a Quagliarella e Ramirez

Tornerà in campo sabato 17 ottobre 2020 la Sampdoria dopo la pausa per gli impegni delle nazionali. I blucerchiati si erano sbloccati prima della sosta sbancando Firenze, ora cercano il bis contro una Lazio in emergenza di formazione. I precedenti, però, non sono incoraggianti per Quagliarella e soci: la Samp non vince contro la Lazio dall'aprile 2016 (2-1 con goal di Fernando e De Silvestri), da allora otto gare con sette vittorie biancocelesti e un pareggio (a Roma). Al Luigi Ferraris quattro sconfitte consecutive.

QUI SAMPDORIA. Sampdoria senza squalificati e con il solo Gabbiadini in forte dubbio. Rientro per Jankto, ma la buona prova di Verre contro la Fiorentina potrebbe convincere Ranieri a confermare l'ex Verona, terza opzione il giovane Damsgaard con Thorsby in posione più centrale. Ballottaggio in difesa tra Tonelli e Yoshida con l'italiano favorito sul giapponese mentre in attacco Ramirez dovrebbe supportare Quagliarella con Gabbiadini che potrebbe ancora essere out. I nuovi acquisti Keita Balde (ex della sfida) e Adrien Silva potrebbero partire dalla panchina ed essere armi in più a gara in corso. Tra i due qualche possibilità dal primo minuto per il portoghese. Nelle ultime ore sono però emerse tre positività al covid nel gruppo squadra, ma non sarebbero coinvolti giocatori della prima squadra.

QUI LAZIO. Problemi in attacco per i biancocelesti. Alla squalifica di Immobile si è aggiunto il probabile forfait di Caicedo (anche se nelle ultime ore le probabilita di recupero si sono alzate), al fianco di Correa (ex di turno) potrebbe esserci il nuovo acquisto Muriqi, ex Fenerbahce appena arrivato a Roma. Out a centrocampo Lazzari che si è infortunato in Nazionale e in difesa Luiz Felipe.

Probabili formazioni Sampdoria-Lazio 17 ottobre 2020

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Verre, Ekdal, Thorsby; Ramirez, Quagliarella. All. Ranieri.

Lazio (3-5-2): Strakhosha; Patric, Acerbi, Hoedt; Parolo, Milinkovic Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Muriqi, Correa. All. S. Inzaghi.

Arbitro: Daniele Orsato di Schio.

Calcio d'inizio: sabato 17 ottobre 2020, ore 18:00.