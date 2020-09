Sampdoria: allenamento al Ferraris, aspettando Keita e Candreva

Dovrebbe arrivare a Genova venerdì 25 settembre Keita Beldé, il giocatore a lungo seguito dalla Sampdoria. La trattativa sembra essersi finalmente sbloccata, come anche quella per Antonio Candreva, che è atteso a Genova per le visite mediche.

Nel frattempo la società ha comunicato di aver ceduto a titolo temporaneo, con diritto di opzione e contro-opzione, Julian Jeffrey Chabot allo Spezia, Mohamed Rayane Bahlouli al Cosenza e Matteo Stoppa alla Pistoiese.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Oggi intanto la squadra si è allenata sul prato dello stadio Ferraris, dove sabato è in programma la partita contro il Benevento. Fabio Depaoli e Manolo Gabbiadini hanno lavorato con il resto del gruppo. Sabato potranno assistere alla gara mille tifosi, come stabilito dall'ordinanza firmata ieri dal presidente della Regione, Giovanni Toti.