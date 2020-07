Juventus-Sampdoria, probabili formazioni: tante assenze per Ranieri, ma c'è Quagliarella

Dopo la delusione del derby, la Sampdoria torna in camop domenica sera per il terz'ultimo impegno di campionato. La sfida non è tra le più facili, tutt'altro. I blucerchiati fanno visita alla Juventus, una Juventus che potrebbe festeggiare vincendo la vittoria della Serie A. Tanti dubbi per Ranieri che avrà una lunga lista di indisponibili.

QUI SAMP Ekdal out per infortunio, Ronaldo Vieira e Colley per squalifica. Bonazzoli non al meglio, in attacco dovrebbero esserci Gabbiadini e Quagliarella. A centrocampo Linetty, Thorsby, Jankto e uno tra Ramirez e Depaoli. In difesa nuova chance per Chabot, probabile poi che Augello la spunti ancora su Murru.

QUI JUVE Cristiano Ronaldo e Dybala tra i pochi sicuri del posto. Douglas Costa out, il tridente dovrebbe completarlo Bernardeschi. Sarri conta di recuperare Higuain e Chiellini, ma entrambi dovrebbero partite dalla panchina. A rischio turnover De Ligt e Pjanic.

LE PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Ramsey, Bentancour, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.

SAMPDORIA: Audero; Bereszynski, Chabot, Yoshida, Augello; Depaoli, Linetty, Thorsby, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri.

Arbitro: Fourneau.

Calcio d'inizio: domenica ore 21.45, Allianz Stadium, Torino.