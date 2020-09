Juventus-Sampdoria: Gabbiadini non recupera, le probabili formazioni

Per la prima volta il campionato di seria A inizia senza pubblico (anche se in alcuni stadi è stato concesso a un numero limitato di tifosi di entrare) e la Sampdoria si trova subito ad affrontare la prima della classe degli ultimi nove anni. Sarà la prima assoluta da allenatore per Andrea Pirlo. Nonostante l'in bocca al lupo al collega, Ranieri spera di rovinargli la festa.

QUI JUVENTUS La Juventus targata Pirlo è un po' tutta da scoprire, a partire dal modulo. L'ex fantasista della nazionale deve rinunciare a De Ligt, Bernardeschi, Dybala e Alex Sandro. Ipotizzando un 3-5-2, i tre in difesa dovrebbero essere Danilo, Bonucci e Chiellini. Davanti la coppia Kulusevski-Ronaldo. I dubbi riguardano il centrocampo

QUI SAMPDORIA Ancora noie fisiche per Gabbiadini, che non sarà della partita così come Askildsen e Palumbo squalificati. Indisponibili anche Mohamed Bahlouli, Vid Belec, Nik Prelec e Kaique Rocha. Davanti dunque spazio a capitan Quagliarella dal primo minuto a fare coppia con Bonazzoli, fresco di rinnovo. Colley e Yoshida i due centrali, supportati da Augello e Bereszynski.

JUVENTUS: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Rabiot, Bentancur, Ramsey, Pellegrini; Kulusevski, C. Ronaldo. All. Pirlo.

SAMPDORIA: Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Jankto; Bonazzoli, Quagliarella. All. Ranieri.

Arbitro: Piccinini.

Calcio d'inizio: domenica ore 20.45, Juventus Stadium, Torino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I convocati da Ranieri per Juventus-Sampdoria

Audero, Avogadri, Ravaglia, Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Ferrari, Regini, Tonelli, Yoshida, Capezzi, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Thorsby, Verre, Vieira, Bonazzoli, La Gumina, Quagliarella, Ramírez.