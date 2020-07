Juventus-Sampdoria 2-0, le pagelle: serataccia per Audero, Yoshida che salvataggio

Una buona prestazione della Sampdoria non è bastata per tornare indenni dall'Allianz Stadium. I blucerchiati cedono 2-0 e consegnano alla Juventus la matematica certezza del nono scudetto consecutivo. Un gol per tempo, Cr7 nel recupero del primo, Bernardeschi nel secondo (qui la cronaca e video del match). Audero si complica la vita con due respinte da non fare, dalla prima nasce il gol del 2-0. Male Tonelli, bene Yoshida, sensazionale il suo salvataggio.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.