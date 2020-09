Juventus-Sampdoria 3-0, le pagelle: Leris e Tonelli inconsistenti

Partita difficile per la Samp, che fatica a rendersi pericolosa (qui la cronaca e video del match). Risultato mai in discussione Juventus che ottiene la prima vittoria dell'era Pirlo in una partita ufficiale. Ranieri commette qualche errore nell'11 iniziale e prova a rimediare nella ripresa. Ma la mira di Qaugliarella non è delle migliori, a differenza di quella di Ronaldo, autore, dopo vari tentativi, del 3-0.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.