Sampdoria-Juventus 0-2, le pagelle: baluardo Yoshida e metronomo Silva, delude Keita Balde

Il difensore giapponese limita Ronaldo e compie una chiusura mostruosa nel primo tempo, bene in cabina di regia Adrien Silva mentre deludono Keita, Damsgaard ed Ekdal

Prestazione attenta della Samp che non riesce però a evitare la sconfitta contro i campioni d'Italia della Juventus, che passano nel primo tempo con Chiesa e poi raddoppiano nel recupero con Ramsey. Buona la reazione dei blucerchiati nel primo tempo e a inizio ripresa, poi pochi lampi per gran parte della seconda frazione di gioco.

VIDEO | Sampdoria-Juventus 0-2 goal e highlights

Buona prova difensiva dei blucerchiati, spiccano Yoshida e Audero mentre a centrocampo si conferma Adrien Silva. Delude invece Ekdal, mentre Keita Balde in attacco non riesce a incidere nonostante vivacità e qualche buona giocata. Spesso lascia troppo solo un Quagliarella comunque ispirato e pericoloso in un paio di circostanze.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.