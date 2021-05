Inter-Sampdoria, probabili formazioni: festa scudetto nerazzurra, ma Ranieri ha già battuto Conte

All'andata vinsero 2-1 i blucerchiati: una delle uniche due sconfitte in questo campionato dei campioni d'Italia

Dopo la bella vittoria contro la Roma i blucerchiati vanno a far visita ai ragazzi di Conte che si sono appena laureati campioni d'Italia. Sabato 8 maggio 2021 fari puntati su San Siro dove alle ore 18 si gioca Inter-Sampdoria, match valido per la 35esima giornata di Serie A con i nerazzurri che festeggeranno lo scudetto appena conquistato e Quagliarella e compagni che cercheranno il bis dopo il successo 2-1 nel match di andata, una delle uniche due sconfitte in questo campionato della squadra milanese.

QUI INTER. Possibile turn-over per dare spazio, a titolo raggiunto, a chi ha giocato meno nel corso della stagione. Potrebbero trovare spazio Ranocchia in difesa, Darmian, Gagliardini e Sensi a centrocampo mentre in attacco dovrebbero esserci ancora Lukaku e Lautaro Martinez, con Sanchez pronto a subentrare.

QUI SAMPDORIA. Ekdal e Quagliarella sono recuperati, si giocheranno una maglia dal primo minuto con Adrien Silva e Keita Balde mentre dovrebbe essere confermato Gabbiadini sul fronte offensivo, rimane viva anche l'opzione Ramirez con il 4-4-1-1. In difesa solito ballottaggio tra Yoshida e Tonelli mentre Candreva potrebbe tornare titolare.

Probabili formazioni Inter-Sampdoria

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Gagliardini, Sensi, Brozovic, Young; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Augello, Colley, Tonelli, Bereszynski; Jankto, Thorsby, Adrien Silva, Candreva; Quagliarella, Gabbiadini. All. Ranieri.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta.

Calcio d'inizio: sabato 8 maggio, ore 18

Dove vederla: Sky, Now Tv e Sky Go.