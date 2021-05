Inter-Sampdoria 5-1, le pagelle: salvate il soldato Keita Balde, difesa horror

I campioni d'Italia festeggiano lo scudetto con un rotondo 5-1 su una Sampdoria poco combattiva e quasi mai in partita. Immediato vantaggio nerazzurro con Gagliardini, poi raddoppia Sanchez e accorcia Keita Balde, ma un minuto dopo ancora il "Niño Maravilla" chiude le speranze dei ragazzi di Ranieri che nella ripresa incassano anche quarto e quinto goal: a segno Pinamonti e Lautaro Martinez su rigore.

VIDEO | Inter-Sampdoria 5-1: goal e highlights

Prova priva di carattere, nel complesso, per la Sampdoria. Salviamo Keita Balde per l'atteggiamento e il goal, Candreva e Audero che limita i danni soprattutto nel primo tempo. Malissimo in difesa Augello, Bereszynski e Tonelli, passo indietro a centrocampo per Thorsby. Quagliarella ed Ekdal entrano a gara in corso e guadagnano la sufficienza.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.