Sampdoria-Inter, probabili formazioni: scalpita Keita Balde contro la sua ex squadra, squalificato Ekdal

Turno dell'Epifania per la Serie A che il 6 gennaio 2021 offre le gare valide per la sedicesima giornata. Sampdoria-Inter si gioca allo stadio Luigi Ferraris alle ore 15, blucerchiati che cercano riscatto e punti per muovere la classifica contro i nerazzurri secondi a un punto dal Milan e reduci da nove successi consecutivi in campionato.

QUI SAMPDORIA. La Samp torna in campo dopo le due sconfitte contro Sassuolo e Roma con l'obiettivo di muovere la classifica dopo due buone prestazioni che non sono bastate per portare a casa punti. Rientra dalla squalifica Keita Balde che scalpita per giocare contro la sua ex squadra, potrebbe far nuovamente rifiatare Quagliarella. Out a centrocampo Ekdal per squalifica mentre Bereszynski dopo la panchina a Roma potrebbe essere vicino al ritorno in campo post infortunio. Sempre out Gabbiadini e Ferrari, si rivedranno tra fine gennaio e febbraio.

QUI INTER. Lukaku è uscito acciaccato dalla sfida contro il Crotone, in attacco dovrebbero esserci Lautaro Martinez e Sanchez, con Perisic terzo incomodo a insidiare il cileno. Diversi ballottaggi da sciogliere per Conte soprattutto a centrocampo con Brozovic in vantaggio su Gagliardini, Vidal su Sensi e Young su Darmian.

Probabili formazioni Sampdoria-Inter

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Yoshida, Colley, Tonelli, Augello; Candreva, Throsby, Adrien Silva, Jankto; Verre, Keita Balde. All. Ranieri.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Sanchez, Lautaro Martinez. All. Conte.

Arbitro: Valeri di Roma.

Calcio d'inizio: mercoledì 6 gennaio, ore 15.

Diretta TV: Sky, Sky Go e Now TV.