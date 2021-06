VIDEO | "Bomber di quartiere", la prima puntata di una nuova serie è dedicata a Francesco Flachi

“Bomber di Quartiere è la storia di chi ce l’ha fatta, cresciuto nei borghi di quartiere, è diventato idolo delle proprie tifoserie”. Nasce da qui la prima serie Tv di Marco Pagano, incentrata sul racconto dei Bomber di provincia e in onda in anteprima con un format social sui canali di uno sponsor e su quelli dei calciatori protagonisti dei mini-documentari.

La serie porta alla scoperta di otto ex giocatori della nostra Serie A e il primo protagonista è una vecchia conoscenza blucerchiata, Francesco Flachi. La puntata è stata pubblicata il 3 giugno, successivamente usciranno gli episodi dedicati ad altri attaccanti come Igor Protti, ex bomber di Bari e Livorno, Riccardo Zampagna protagonista con la Ternana, l'Atalanta e molte altre squadre, Massimo Maccarone e l’airone Andrea Caracciolo, entrambi transitati da Genova senza lasciare il segno, ma grandi protagonisti con Empoli e Brescia.

Il primo episodio si intitola "Francesco Flachi - Il ragazzo gioca bene", in nome del primo coro dedicatogli dalla Fiesole di Firenze nel giorno del suo esordio in Viola. L'ex bomber e capitano blucerchiato racconta della sua infanzia trascorsa a Campi Bisenzio, piccolo borgo a nord di Firenze, dove ha imparato il calcio vero, quello di strada, utile e necessario per la sua crescita. In chiusura un pensiero per i colori blucerchiati: «La Fiorentina è mia moglie, la Samp la mia amante perfetta»