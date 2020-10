VIDEO | Fiorentina-Sampdoria 1-2: goal di Quagliarella, Vlahovic e Verre

La Sampdoria sbanca Firenze e conquista tre punti d'oro, i primi della stagione 2020/2021. Prova gagliarda dei blucerchiati e bravo Ranieri a ingabbiare la Fiorentina dal punto di vista tattico: Quagliarella apre le danze nel primo tempo su calcio di rigore, poi pareggia la formazione di Iachini con Vlahovic, la Samp non demorde e nel finale colpisce il bersaglio grosso con un pallonetto delizioso di Verre.

LA CRONACA

Parte meglio la Fiorentina pericolosa nei primi dieci minuti con Kouamé (delizioso invito di Bonaventura ed errore da buona posizione dell'ex Genoa) e Vlahovic, poi la Samp prende le misure, cresce alla distanza e si rende pericolosa: goal annullato a Quagliarella per fallo su Dragovski al 23' e tiro debole di Candreva al 33', poi al 35' flipper impazzito in area: cross di Candreva, tacco di Quagliarella sporcato da Castrovilli che sbatte sulla traversa e tap-in di Damsgaard bloccato da Dragovski. La Samp non si dispera e al 42' passa in vantaggio grazie a un calcio di rigore concesso per fallo di Ceccherini su Quagliarella e trasformato con freddezza dal capitano blucerchiato.

La Fiorentina nella ripresa scende in campo determinata e ci prova subito con una serpentina di Chiesa: tiro violento e palla sul fondo con Audero in traiettoria. I blucerchiati non stanno a guardare e al 50' replicano prima con Quagliarella e poi con Candreva che al 54' colpisce l'incrocio dei pali su assist di Quagliarella, ancora l'ex Inter ci riprova al 63' ma questa volta trova la respinta di Dragovski. Al 72' lampo della Viola che agguanta il pareggio con una girata da dentro l'area di Vlahovic, ma la Samp dimostra carattere e determinazione, riordina le idee e imbandisce la tavola per la festa: al 75' prove generali con un goal annullato a Thorsby (decisivo l'intervento del Var) per un fallo di mano di Tonelli sugli sviluppi di un corner calciato da Leris e poi all'82' cioccolatino di Verre: l'ex Verona raccoglie un lungo rilancio di Audero (stop da campione) e beffa Dragovski con un preciso pallonetto. I ragazzi di Ranieri contengono bene i toscani nel finale e al 95' tirano un sospiro di sollievo, il palo salva il risultato su una conclusione potente di Chiesa sul palo più lontano.

TABELLINO E VOTI

FIORENTINA-SAMPDORIA 1-2

Reti: 42' Quagliarella (rig.), 72' Vlahovic, 82' Verre

Fiorentina (3-5-2): Dragosvski 5.5; Milenkovic 6.5, Ceccherini 5, Caceres 5; Chiesa 6, Bonaventura 6, Amrabat 6 (86' Saponara sv), Castrovilli 6 (82' Duncan), Biraghi 6; Kouamé 5 (57' Cutrone 5.5), Vlahovic 6.5. All. Iachini.

Sampdoria (4-4-2): Audero 6.5; Bereszynski 6, Tonelli 5.5, Yoshida 6, Augello 5.5 (83' Regini 6); Candreva 6.5 (69' Leris 6), Thorsby 6.5, Ekdal 6 (83' Palumbo sv), Damsgaard 6.5 (69' Verre 7.5); Ramirez 6.5 (69' Askildsen 6), Quagliarella 7. All. Ranieri.

Arbitro: Giacomelli.

Note: ammoniti Thorsby, Tonelli, Ekdal