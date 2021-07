Ferrero attacca un giornalista durante la presentazione di D'Aversa. L'Ussi: "Toni e parole inaccettabili"

Duro scontro verbale tra Massimo Ferrero e il giornalista Renzo Parodi durante la presentazione del nuovo allenatore blucerchiato Roberto D'Aversa allo stadio Luigi Ferraris di Genova. A condannare l'episodio l'’Unione Stampa Sportiva Italiana (Ussi) e il Gruppo Ligure Giornalisti Sportivi, il presidente della Sampdoria ha accusato il giornalista di aver scritto notizie non vere in merito a una presunta trattativa per la cessione della società.

"Stigmatizziamo con forza - si legge in un comunicato - gli eccessi verbali del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero nei confronti del collega Renzo Parodi. Toni e parole inaccettabili che hanno fatto temere per qualche istante persino l’allontanamento del collega dalla sala stampa. Per fortuna la vicenda è subito rientrata (anche per l’immediato intervento del consigliere Ussi presente alla conferenza) e prendiamo positivamente atto delle scuse pubbliche di Ferrero e del successivo chiarimento a fine conferenza tra il presidente blucerchiato e lo stesso Parodi".

"Naturalmente ci auguriamo - prosegue la nota dell'Ussi - che questo episodio resti isolato e che, anche nel rispetto di opinioni e posizioni differenti, il rapporto e il confronto tra il presidente Massimo Ferrero e i colleghi giornalisti sia sempre sereno, corretto e rispettoso dei ruoli.