Sampdoria, ufficiale De Luca: l'attaccante arriva dal Chievo

Il primo acquisto stagionale (esclusi i rientri dai prestiti) della Sampdoria è quello di Manuel De Luca. La notizia era nell'aria da qualche giorno, ma l'ufficialità (e il primo allenamento agli ordini di D'Aversa) è arrivata nel pomeriggio di giovedì 12 agosto 2021.

De Luca, nato a Bolzano il 17 luglio 1998, si è legato alla società blucerchiata fino al 30 giugno 2025. Arriva a parametro zero dopo essersi svincolato dal Chievo Verona che è stato escluso dalla Serie B.

In carriera ha anche vestito le maglie di Torino, Renate, Alessandria ed Entella, prima punta di ruolo, può anche giocare come seconda: 25 goal in 106 presenze dal 2017 a oggi.

"Sono orgoglioso di vestire questa maglia - ha dichiarato ai media ufficiali della società - e per me è un onore. Sono arrivato nel giorno del compleanno della Sampdoria, ma è stata la Samp a fare un regalo a me. Alcuni mi hanno paragonato a Mandzukic che ovviamente è un campione indiscusso, ma per le caratteristiche mi piacerebbe somigliare a Dzeko".