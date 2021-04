Crotone-Sampdoria, probabili formazioni: Gabbiadini e Keita Balde si giocano una maglia

Mercoledì 21 aprile blucerchiati in campo per il turno infrasettimanale: squalificato Yoshida in difesa, out anche Bereszynski

Turno infrasettimanale di Serie A dopo le polemiche per la "rottura" in ottica Super League. Allo stadio Scida alle 20.45 si gioca Crotone-Sampdoria, blucerchiati che cercano il blitz e il secondo successo consecutivo dopo il 3-1 contro il Verona contro il fanalino di coda del campionato, ormai quasi spacciato, ma sempre battagliero dall'arrivo di Serse Cosmi in panchina.

QUI CROTONE. Cinque sconfitte consecutive per gli Squali (tutte di misura) che si affideranno come sempre a Simy sul fronte offensivo (dieci gol nelle ultime sette gare), sarà coadiuvato da Messias e uno tra Ounas e Di Carmine (favorito il primo). Out i soliti Marrone e Benali, in dubbio Djidji che sarà sostituito da Luperto.

QUI SAMPDORIA. Dubbi soprattutto in attacco. Quagliarella ha riposato contro il Verona, mentre Gabbiadini e Keita Balde sono entrati molto bene a gara in corso dopo gli esperimenti con La Gumina e Verre. Il capitano dovrebbe essere della gara probabilmente affiancato dal senegalese, a meno che Ranieri non tenga ancora Quagliarella in panchina per puntare sugli altri due. Torna titolare Candreva mentre Jankto e Damsgaard come sempre si giocano una maglia. Squalificato in difesa Yoshida, non convocato per un affaticamento Bereszynski: Ferrari, Tonelli, Colley e Augello la linea a quattro.

Probabili formazioni Crotone-Sampdoria

Crotone (3-4-1-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Molina, Zanellato, Petriccione, Reca; Messias; Ounas, Simy. All. Cosmi.

Sampdoria (4-4-2): Audero, Ferrari, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Silva, Thorsby, Jankto; Keita Balde, Quagliarella. All. Ranieri.

Arbitro: Paterna di Teramo.

Calcio d'inizio: mercoledì 21 aprile, ore 20:45.

Dove vederla: DAZN.