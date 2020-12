Sampdoria-Crotone, probabili formazioni: Candreva ancora "in castigo", Gabbiadini operato

Dopo il blitz a Verona tornano in campo i blucerchiati sabato 19 dicembre 2020 alle ore 18. Allo Stadio Luigi Ferraris si gioca Sampdoria-Crotone, match valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. I ragazzi di Ranieri cercano il secondo successo consecutivo contro il fanalino di coda per consolidare definitivamente la classifica.

QUI SAMPDORIA. Vicino al recupero Keita Balde che potrebbe tornare tra i convocati già contro il Crotone, altrimenti mercoledì contro il Sassuolo nell'ultimo turno prima della sosta natalizia. Brutte notizie invece per Bereszynski che tornerà solo alla ripresa del campionato nel 2021 e per Gabbiadini che dopo mesi di problemi per un'ernia inguinale sarà operato, nella migliore delle ipotesi tornerà disponibile a fine gennaio. Ancora non risolto il nodo Candreva, l'esterno ex Inter si è allenato ancora a parte nella "pausa di riflessione" disposta da Ranieri. Passando alle buone notizie torna Thorsby a centrocampo dopo il turno di squalifica, Quagliarella dovrebbe invece riprendersi il posto al centro dell'attacco dopo un turno di riposo, con lui uno potrebbe esserci Verre, le alternative sono La Gumina (positivo contro il Verona) e Ramirez. In difesa dopo la buona prestazione col Verona Colley potrebbe vincere nuovamente il ballottaggio con Yoshida.

QUI CROTONE. Calabresi ultimi in classifica con 6 punti insieme al Torino, ma reduci da due risultati positivi: vittoria 4-1 contro lo Spezia e pareggio 0-0 a Udine. Torna in difesa Magallan dopo un turno di squalifica, out l'ex Rispoli oltre a Cigarini e Benali. In attacco buon momento per Messias, farà coppia con Simy.

Probabili formazioni Sampdoria-Crotone

Sampdoria (4-4-2): Audero; Ferrari, Colley, Tonelli, Augello; Damsgaard, Ekdal, Adrien Silva, Jankto; Verre, Quagliarella. All. Ranieri.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Petriccione, Eduardo, Reca; Messias, Simy. All. Stroppa.

Calcio d'inizio: sabato 19 dicembre, ore 18:00.

Diretta Tv: Sky, Now Tv e Sky Go