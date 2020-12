Sampdoria-Crotone 3-1, le pagelle: Quagliarella entra e segna, bocciato La Gumina

Seconda vittoria consecutiva per la Sampdoria, che piega il fanalino di coda Crotone e consolida, in maniera importante, la propria classifica salendo a quota 17 punti al deicmo posto in classifica.

VIDEO | Sampdoria-Crotone 3-1, goal e highlights

Nel primo tempo doppio vantaggio firmato da Jankto e Damsgaard, poi accorcia Simy su calcio di rigore. Nella ripresa i blucerchiati rischiano poco e calano il tris con Quagliarella appena entrato in campo. Nel finale il var nega la gioia della doppietta al bomber della Samp e dell'assist a Candreva. Prossimo appuntamento, l'ultimo del 2020 prima della pausa natalizia, mercoledì sera contro il Sassuolo.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.