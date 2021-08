Sampdoria, il 16 agosto esordio in Coppa Italia; Bonazzoli va in prestito alla Salernitana

La Lega Serie A ha comunicato orari e programmazione televisiva dei trentaduesimi della Coppa Italia 2021/22. La Sampdoria affronterà allo stadio Ferraris di Genova la vincente di Alessandria-Padova alle ore 21 di lunedì 16 agosto 2021. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1.

In caso di ulteriore passaggio del turno, è prevista nei sedicesimi la sfida con la vincente del match tra Torino e Cremonese. Negli ottavi di finale ci sarebbe poi la Juventus.

Nel frattempo la società ha comunicato di aver ceduto a titolo temporaneo, con diritto di opzione e contro-opzione, alla Salernitana i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Federico Bonazzoli.

Al momento resta confermata per sabato 7 agosto (calcio d'inizio alle ore 19) allo stadio Fortunati di Pavia l'amichevole Sampdoria-Hellas Verona. I gialloblu venerdì 6 agosto non giocheranno con la Spal "per sopraggiunti e non preventivabili impedimenti di carattere organizzativo". Per accedere allo stadio sarà necessario essere in possesso del Green Pass; 1.900 circa i tagliandi disponibili.