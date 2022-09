Sampdoria, confermato Giampaolo: decisiva la sfida con il Monza

Un cda complicato quello che si è riunito nella mattina del 20 settembre ed è andato avanti per tutta la giornata. Il presidente Marco Lanna, insieme ai consiglieri Gianni Panconi, Antonio Romei ed Alberto Bosco, ha analizzato i conti trimestrali della società ma, soprattutto, i deludenti risultati sportivi di questo inizio campionato.

Nonostante i soli due punti collezionati in sette partite e l'ultima pesante sconfitta nel derby ligure con lo Spezia, Marco Giampaolo è stato però confermato sulla panchina della Sampdoria almeno fino alla prossima partita.

Per l'allenatore blucerchiato sarà probabilmente decisiva la sfida con il Monza, squadra diretta concorrente per la salvezza. Un match che sarà giocato tra le mura amiche del Ferraris e che per la Sampdoria ha un solo risultato utile: la vittoria. I tre punti sono necessari per allontanarsi dallo scomodo ultimo posto in Serie A e superare in classifica la formazione lombarda.

Il consiglio di amministrazione è stata anche l'occasione per discutere della pubblica manifestazione di interesse per l'acquisto del club blucerchiato arrivata da parte di Khalid Faleh al Thani, membro della famiglia regnante del Qatar, che attraverso una lettera inviata alle agenzie di stampa ha apertamente parlato di un "forte interesse per il club" e di una proposta di acquisto già recapitata al trustee Vidal.