Sampdoria: derby per Candreva, Keita a un passo

Dopo gli annunci ufficiali di tre giocatori ceduti, i tifosi della Sampdoria sono in attesa di novità concrete per quanto riguarda i rinforzi. A salutare il gruppo sono stati Nicola Murru (prestito al Torino con diritto di opzione), Jeison Murillo (prestito con diritto di opzione al Real Club Celta de Vigo) e Axel Campeol (a titolo temporaneo annuale al Grosseto).

Dovrebbe essere fatta per Keita Baldé, attaccante senegalese che arriva in prestito dal Monaco. Vecchia conoscenza del calcio italiano, Keita ha indossato le maglie di Lazio e Inter. Un altro rinforzo per Claudio Ranieri potrebbe essere Candreva, per il quale i blucerchiati avrebbero superato il Genoa.

Restano calde anche le piste che portano ad Antonio Marin della Dinamo Zagabria e ad Adrien Silva, svincolato dal Leicester. Nel frattempo la squadra si prepara all'esordio in campionato domenica sera allo Juventus Stadium.