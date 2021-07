Sampdoria, il calendario 2021-2022. D'Aversa: "Subito le più forti, è stimolante"

Inizio non banale per i blucerchiati con Milan, Inter, Juventus e Napoli nelle prime sei giornate (tre in casa e i bianconeri a Torino), a completare il ciclo terribile le sfide in esterna contro Sassuolo ed Empoli

Dopo il sorteggio del calendario di mercoledì 14 luglio 2021 il nuovo tecnico della Sampdoria Roberto D'Aversa ha commentato attraverso i canali ufficiali della società il percorso che i blucerchiati dovranno affrontare a partire dal 22 agosto. Inizio non banale con Milan, Inter, Juventus e Napoli nelle prime sei giornate (tre in casa e i bianconeri a Torino), a completare il ciclo terribile le sfide in esterna contro Sassuolo ed Empoli. I due derby andranno in scena (salvo anticipi e posticipi) il 12 dicembre e il primo maggio, il girone di andata terminerà nella Capitale contro la Roma, quello di ritorno a Milano con l'Inter.

"Il destino ci ha riservato un inizio difficile ma stimolante - ha detto D'Aversa. Tra l'altro il Milan è la squadra in cui sono cresciuto ed è un club che fa parte del mio cuore. Sarà il primo di tre impegni casalinghi contro squadre che giocano in Europa come Inter e Napoli. Avremo rispetto per ogni avversario, ma andremo in campo con la mentalità di vincere conro chiunque".

"Giocare subito contro queste squadre - ha aggiunto il tecnico - ci consente di misurarci subito con le migliori. Il derby? So cosa significhe per la Samp, mi auguro che lo stadio possa tornare quello vissuto da calciatore, la spinta della Sud e del pubblico è fondamentale".

CALENDARIO SAMPDORIA 2021-2022 | ANDATA

Sampdoria-Milan (22 agosto) Sassuolo-Sampdoria (29 agosto) Sampdoria-Inter (12 settembre) Empoli-Sampdoria (19 settembre) Sampdoria-Napoli (22 settembre) Juventus-Sampdoria (26 settembre) Sampdoria-Udinese (3 ottobre) Cagliari-Sampdoria (17 ottobre) Sampdoria-Spezia (24 ottobre) Sampdoria-Atalanta (27 ottobre) Torino-Sampdoria (31 ottobre) Sampdoria-Boogna (7 novembre) Salernitana-Sampdoria (21 novembre) Sampdoria-Verona (28 novembre) Fiorentina-Sampdoria (1 dicembre) Sampdoria-Lazio (5 dicembre) Genoa-Sampdoria (12 dicembre) Sampdoria-Venezia (19 dicembre) Roma-Sampdoria (23 dicembre)

CALENDARIO SAMPDORIA 2021-2022 | RITORNO