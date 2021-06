Calcio femminile, la Samp sbarca in serie A: acquistato il titolo del San Gimignano

La notizia era nell'aria da diverse settimane, il presidente della società toscana Tommaso Becagli in una conferenza stampa ha ufficializzato l'operazione: «Nei prossimi giorni ci sarà la risposta della federazione per il passaggio del titolo sportivo»

La Sampdoria sbarca nella Serie A del calcio femminile grazie all'acquisizione del titolo sportivo dalla Florentia San Gimignano. La notizia era nell'aria da diverse settimane, ma a fugare ogni dubbio sono arrivate le parole del presidente della società toscana Tommaso Becagli che, in una conferenza stampa, ha ufficializzato l'operazione. Da Corte Lambruschini, invece, ancora nessuna comunicazione.

«Abbiamo fatto un'istanza congiunta - ha detto il presidente della Florentia San Gimignano - per quanto riguarda la cessione del titolo sportivo. Non era un percorso naturale forse, ma abbiamo dovuto riflettere su cosa era importante per queste ragazze. La prima squadra aveva bisogno di molte cose che noi non potevamo garantire e servivano certezze».

«La Sampdoria - ha aggiunto Becagli - proseguirà il nostro progetto tecnico, formativo e culturale con maggiore serenità dato che servivano concretezza e risorse finanziarie. La consegna a una società storica e blasonata è un percorso chiaro per migliorare la condizione delle ragazze. Nei prossimi giorni ci sarà la risposta della federazione per ufficializzare il passaggio del titolo sportivo».

Nello scorso campionato di Serie A la Florentia San Gimignano ha chiuso al settimo posto in classifica (su dodici squadre) con 29 punti.