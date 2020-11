Cagliari-Sampdoria, probabili formazioni: infortunio per Keita Balde, Candreva torna titolare

Sono spesso arrivate delusioni a Cagliari per la Sampdoria, l'ultima nello scorso campionato con una clamorosa sconfitta 4-3 dopo che i blucerchiati erano andati sul 3-1 al 70'. Cercherà di invertire la tendenza mister Ranieri (ex della gara) nella gara di sabato 7 novembre, valida per la settima giornata del campionato di Serie A. L'ultima vittoria della Samp in Sardegna nel 2007 (3-0 targato Maggio, Caracciolo e Volpi), da allora 7 sconfitte e 5 pareggi.

QUI CAGLIARI. Sette punti per il Cagliare dell'ex Di Francesco che dopo due vittorie consecutive (3-2 a Torino e 4-2 contro il Crotone) ha perso 3-2 a Bologna. A livello di formazione pochi problemi: sicuri del posto in attacco Simeone e Joao Pedro, a completare il reparto Sottil in vantaggio su Ounas.

QUI SAMPDORIA. I blucerchiati tornano in campo dopo il pareggio nel derby reduci comunque da 4 risultati utili consecutivi con 10 punti in saccoccia. Ranieri dovrebbe confermare la coppia di centrali formata da Yoshida e Tonelli con Colley terzo incomodo a insidiare il giapponese. A centrocampo recuperato Ekdal che sembra in vantaggio su Adrien Silva se pienamente disponibile, possibile ritorno dal 1' per Candreva che farebbe accomodare Damsgaard in panchina. Out il solito Gabbiadini e anche Keita Balde alle prese con un problema muscolare. Infortunio al bicipite femorale, nel 2019 rimase fuori circa due mesi per lo stesso problema con l'Inter.

Probabili formazioni Cagliari-Sampdoria 7 novembre 2020

Cagliari (4-3-3): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro. All. Di Francesco.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez, Quagliarella.All. Ranieri

Arbitro: Ayroldi di Molfetta.

Calcio d'inizio: sabato 7 novembre, ore 15:00. Diretta Sky.