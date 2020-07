Brescia-Sampdoria, probabili formazioni: Maroni titolare, in porta torna Audero

Si avvicina l'ultima fatica. La Sampdoria si appresta a fare visita al Brescia per l'ultima giornata di campionato. Sfida senza assilli di classifica, ma una vittoria con un non successo dell'Udinese contro il Sassuolo permetterebbe ai blucerchiati di chiudere al 14esimo posto, scavalcando così i bianconeri all'ultima curva. Ranieri valuta delle sorprese in formazione, ma i big ci saranno.

QUI SAMP Maroni possibile titolare con Jankto dall'altra parte. Dubbi in attacco, La Gumina scalpita, ma dovrebbe partire Gabbiadini e Quagliarella. In mezzo Linetty e Thorsby. In difesa Augello favorito su Murru, Colley e Yoshida i centrali, Depaoli a destra per lo squalificato Bereszynski. In porta torna Audero al posto di Falcone.

QUI BRESCIA Ultima in A per il Brescia che potrebbe lasciare a riposo il gioiellino Tonali, pronto a firmare con l'Inter. In difesa ci sarà l'ex Gastaldello, pronto a dare l'addio.

LE PROBABILI FORMAZIONI

BRESCIA: Andrenacci; Sabelli, Gastaldello, Mateju, Semprini; Zmhral, Viviani, Dessena; Spalek; Torregrossa, Aye. All. Lopez.

SAMPDORIA: Audero; Depaoli, Yoshida, Colley, Augello; Maroni, Linetty, Thorsby, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini. All. Ranieri.

Arbitro: Fabbri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Calcio d'inizio: sabato 1 agosto, ore 18.00, stadio Rigamonti, Brescia.