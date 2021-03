Bologna-Sampdoria, probabili formazioni: Gabbiadini scalpita in attacco, out Colley in difesa

Bologna-Sampdoria è il lunch match di domenica 14 marzo 2021, valido per la 27esima giornata di Serie A. Blucerchiati che tornano in campo dopo il pazzo pareggio 2-2 contro il Cagliari contro i felsinei dell'ex Mihajlovic che evocano sempre brutti ricordi ai tifosi blucerchiati. In campionato 32 punti per la Samp che non vince da 4 gare e 28 per il Bologna che arriva da due sconfitte, ma rimane comunque con un rassicurante +8 sulla zona retrocessione.

QUI BOLOGNA. Torna Schouten a centrocampo e potrebbe essere titolare con Svanberg, Poli e Dominguez le alternative. In attacco Barrow supportato dall'ex Soriano, Sansone e uno tra Skov Olsen e Orsolini. In difesa ballottaggio tra un altro ex, De Silvestri, e Tomiyasu (favorito il giapponese), ma anche tra Danilo e Soumaoro.

QUI SAMPDORIA. Squalificato Colley in difesa, Tonelli e Yoshida (con Ferrari terzo incomodo) dovrebbero guidare il pacchetto arretrato con Augello e Bereszynski terzini. A centrocampo Thorsby in vantaggio su Adrien Silva per fare coppia con Ekdal mentre in attacco reclama spazio Gabbiadini dopo il goal contro il Cagliari, potrebbe far tornare in panchina Quagliarella e fare coppia con Keita Balde anche se rimane sempre viva anche l'opzione Ramirez, in questo caso sarebbe il senegalese a uscire dai titolari per supportare il capitano della Samp. Sugli esterni, infine, solito ballottaggio Jankto-Damsgaard con Candreva ad agire sull'altro lato.

Probabili formazioni Bologna-Sampdoria 14 marzo

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Medel, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Keita Balde, Gabbiadini. All. Ranieri.

Arbitro: Irrati di Pistoia.

Calcio d'inizio: domenica 14 marzo, ore 12.30

Dove vederla: DAZN.