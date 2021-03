Bologna-Sampdoria 3-1, le pagelle: disastro Thorsby e Ferrari, Quagliarella segna e lotta

Prestazione negativa della difesa, dove si salvano solo Augello e Audero. Buona prova per Damsgaard e ingresso in campo vivace per Ramirez

Ennesima sconfitta al Dall'Ara per la Sampdoria, sesta consecutiva dal 2016 a oggi in un campo che rievoca sempre brutti ricordi ai tifosi blucerchiati. Dopo un buon primo tempo con il Bologna avanti 2-1 grazie agli unici due tiri in porta effettuati nei primi 45 minuti (Barrow e Svanberg, nel mezzo la rete di Quagliarella), nella ripresa i ragazzi di Ranieri non riescono a recuperare e subiscono anche il terzo goal dall'ex Soriano.

VIDEO | Bologna-Sampdoria 3-1 goal e highlights

Brutta prova della difesa con Bereszynski, Ferrari e Yoshida sotto la sufficienza, nel reparto arretrato si salvano Audero e Augello. In attacco bene Quagliarella che trova anche il goal del provvisorio pareggio oltre al solito Damsgaard; entra bene Ramirez che prova a dare vivacità nella seconda parte di ripresa, peccato per l'ingenuità che gli costa il giallo: era in diffida, salterà la sfida contro il Torino.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.