VIDEO | Bologna-Sampdoria 3-1: goal di Barrow, Quagliarella, Svanberg e Soriano

Ennesima sconfitta al Dall'Ara per la Sampdoria, sesta consecutiva dal 2016 a oggi in un campo che rievoca sempre brutti ricordi ai tifosi blucerchiati. Dopo un buon primo tempo con il Bologna avanti 2-1 grazie agli unici due tiri in porta effettuati nei primi 45 minuti (nel mezzo la rete di Quagliarella), nella ripresa i ragazzi di Ranieri non riescono a recuperare e subiscono anche il terzo goal dall'ex Soriano.

Bologna-Sampdoria 3-1 | cronaca primo tempo

Samp subito pericolosa: al 3' Thorsby ruba palla su un'ingenuità di Schouten e colpisce il palo a Skorupski battuto. Buono il ritmo dei blucerchiati nei primi dieci minuti, oltre alla grossa occasione del norvegese i ragazzi di Ranieri pressano alto il Bologna, che fatica a ripartire fino al 13' quando Palacio entra in area, ma viene chiuso bene da Yoshida. La Samp non sta a guardare e al 16' Damsgaard chiama Skorupski alla grande risposta in corner, al 28' però passa in vantaggio il Bologna con Barrow: discesa sulla destra di Palacio che supera Ferrari e mette in mezzo, il gambiano colpisce di testa tutto solo al centro dell'area tra Yoshida e Bereszynski superando Audero. La reazione dei blucerchiati non si fa attendere e al 37' Quagliarella riporta tutto in equilibrio: cross preciso dalla sinistra di Augello e zampata del capitano che si infila tra Danilo e Soumaoro. Nemmeno il tempo di esultare che i felsinei ripassano in vantaggio al 41': Barrow semina il panico e salta un paio di avversari servendo sul piatto d'argento a Svanberg il piattone del 2-1.

Bologna-Sampdoria 3-1 | cronaca secondo tempo

Nessun cambio a inizio ripresa, subito vicino alla doppietta Quagliarella con una staffilata che fa la barba al palo al 50', un minuto dopo occasionissima per Jankto che svirgola però da dentro l'area. Buon momento per la Samp che al 53' spaventa Skorupski con una bordata di Damsgaard che termina di poco alta sopra alla traversa. La partita è vivace e al 60' si rivede anche il Bologna: doppio grande intervento di Audero prima su Palacio e poi su Skov Olsen. Il portiere blucerchiato deve però capitolare al 70' quando Soriano si infila tra Ferrari e Yoshida trovando il goal del 3-1, pochi minuti dopo annullato il quarto goal bolognese a Sansone per fuorigioco, la Samp prova a riaprirla con Ramirez nel finale, ma il suo tiro viene deviato in corner all'82' ed è una delle ultime vere emozioni del match. Esulta il Bologna, ancora una volta il Dall'Ara è funesto per i colori blucerchiati: sesta sconfitta consecutiva dal 2016 a oggi.

BOLOGNA-SAMPDORIA 3-1 | TABELLINO E VOTI

Reti: 28' Barrow, 37' Quagliarella, 41' Svanberg, 71' Soriano

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6.5; Tomiyasu 6 (90' De Silvestri), Danilo 5.5, Soumaoro 6, Dijks 6; Schouten 6.5 (68' Dominguez 6), Svanberg 7 (83' Poli sv); Skov Olsen 5.5 (83' Orsolini sv), Soriano 6.5, Barrow 7.5; Palacio 6 (68' Sansone 6). All. Mihajlovic.

Sampdoria (4-4-2): Audero 6.5; Bereszynski 5, Ferrari 5 (71' Leris 6), Yoshida 5.5, Augello 6; Candreva 6, Ekdal 6, Thorsby 5, Jankto 5.5 (68' Ramirez 6.5); Damsgaard 6.5 (68' Gabbiadini 6); Quagliarella 7. All. Ranieri.

Arbitro: Irrati di Pistoia.

Note: ammoniti Palacio, Ferrari, Skov Olsen e Ramirez.