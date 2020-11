Sampdoria-Bologna, probabili formazioni: rebus in difesa, chance per Regini

Il Bologna rievoca sempre brutti ricordi nei tifosi blucerchiati con lo spettro della drammatica retrocessione della stagione 1998/1999 e altri precedenti negativi. A Genova però, i numeri sono buoni per i blucerchiati con nove vittorie nelle ultime dodici gare giocate a Genova e due pareggi. Unica macchia il match dello scorso campionato, vittoria 2-1 per i felsinei con goal di Barrow e Orsolini e Bonazzoli ad accorciare nei minuti finali. Domenica 22 novembre 2020 si torna quindi in campo per l'ottava giornata di Serie A, prima della pausa per gli impegni delle Nazionali i ragazzi di Ranieri avevano perso 2-0 a Cagliari rimanendo a quota 10 punti a metà classifica.

QUI SAMPDORIA. Problemi in difesa per Ranieri che non avrà a disposizione gli squalificati Augello e Tonelli. Al centro sarà Colley a fare coppia con Yoshida mentre sull'esterno sinistro potrebbe avere una chance Regini. Ferrari a destra con Bereszynski a sinistra l'alternativa, terza opzione un difficile cambio di modulo: 3-5-2 con Bereszynski, Yoshida e Colley dietro e l'inserimento di Damsgaard in un centrocampo più folto. In attacco sempre out Keita Balde mentre Gabbiadini è tornato disponibile, possibile inserimento a gara in corso. Ultimi ballottaggi a centrocampo, Ekdal in vantaggio su Adrien Silva mentre Jankto dovrebbe spuntarla su Damsgaard.

QUI BOLOGNA. Mihajlovic dovrebbe recuperare Schouten e Hickey, centrocampista ed esterno si giocano la maglia rispettivamente con Dominguez e Denswil. Out per infortunio i soliti Poli, Skov Olsen, Sansone, Santander e Dijks, pochi dubbi in attacco con l'ex Genoa Palacio supportato da Orsolini, Barrow e Soriano.

Probabili formazioni Sampdoria-Bologna 22 novembre 2020

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Regini; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez; Quagliarella. All. Ranieri.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Tomyasu, Danilo, Denswil; Dominguez, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic.

Arbitro: Marinelli di Tivoli.

Calcio d'inizio: domenica 22 novembre, ore 15.00