Benevento-Sampdoria, probabili formazioni: scalpita Torregrossa, chance da titolare?

Benevento-Sampdoria è il lunch match della ventunesima giornata di Serie A: squadre in campo domenica 7 febbraio alle 12.30 allo Stadio Ciro Vigorito. Blucerchiati che cercano riscatto dopo la sconfitta 2-0 contro la Juventus, arrivata dopo il doppio successo contro Parma e Udinese. Periodo nero invece per gli Stregoni: un punto nelle ultime 4 gare, ma la classifica rimane in sicurezza con un +7 sulla zona rossa.

QUI BENEVENTO. Probabile conferma per l'ex Depaoli sulla destra in difesa mentre a centrocampo dovrebbe tornare titolare Schiattarella con Viola avanzato in attacco insieme a Caprari (altro ex) alle spalle di Lapadula. Problemi fisici in difesa per Tuia, con Glik ci sarà quindi Caldirola che nel match di andata contro la Samp (3-2 Benevento in rimonta) segnò una clamorosa doppietta.

QUI SAMPDORIA. Soliti nodi da sciogliere in attacco: Quagliarella e Keita Balde dovrebbero essere i titolari, ma rimangono vive le opzioni Verre e Torregrossa, soprattutto l'ex Brescia potrebbe avere alla fine qualche chance in più rispetto al senegalese. Per quello che riguarda il centrocampo Ekdal e Adrien Silva si giocano una maglia così come Damsgaard e Jankto. Terza opzione Ramirez dietro le punte con un cambio di modulo come in occasione della trasferta di Parma.

Probabili formazioni Bevenento-Sampdoria 7 febbraio 2021

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Caldirola, Barba; Ionita, Schiattarella, Hetemaj; Viola, Caprari; Lapadula. All.Inzaghi.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello, Candreva, Ekdal, Thorsby, Damsgaard; Torregrossa, Quagliarella. All. Ranieri.

Arbitro: Aureliano di Bologna.

Dove vederla: Dazn (streaming), Dazn 1 (canale 209 del satellite).

Calcio d'inizio: domenica 7 febbraio, ore 12.30.