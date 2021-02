Benevento-Sampdoria 1-1, le pagelle: Damsgaard cambia la partita, Audero sbaglia e poi si riscatta

Il danese entra e scuote la Sampdoria servendo a Keita Balde l'assist per l'1-1, prestazioni insufficienti anche per Silva e

Termina 1-1 il lunch match Benevento-Sampdoria, dopo il vantaggio firmato dall'ex Caprari (con la complicità di Audero), arriva il pareggio di Keita Balde. Nel mezzo il parziale riscatto del portiere blucerchiato con un paio di interventi importanti di Lapadula e la reazione blucerchiata innescata anche dai cambi di Ranieri con Damsgaard protagonista in positivo e abile a servire all'ex Inter l'assist per il pareggio. Nel finale assedio Samp, ma gli Stregoni reggono nel recupero.

VIDEO | Benevento-Sampdoria 1-1 goal e highlights

In evidenza Damsgaard che cambia in positivo la Samp dopo il suo ingresso in campo, bene anche Keita Balde che trova la zampata dell'1-1. Prima dei cambi di Ranieri Candreva tra i più positivi. Dietro alla lavagna Audero (anche se riscatta l'errore in occasione del primo goal con un paio di buoni interventi su Lapadula), un anonimo Adrien Silva e un Bereszynski un po' confusionario.

