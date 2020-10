Atalanta-Sampdoria, probabili formazioni: Keita Balde scalpita, Candreva si ferma

La Sampdoria si prepara al ritorno in campo dopo la doppia vittoria consecutiva contro Fiorentina e Lazio. Sabato 24 ottobre 2020 alle ore 15 andrà a far visita all'Atalanta, reduce dall'esordio vincente in Champions League: 4-0 in Danimarca contro il Midtjylland. Match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A.

QUI ATALANTA. Confermato Sportiello in porta con Gollini fermo ai box fino a novembre per un grave infortunio, diversi i nodi da sciogliere per Gasperini che potrebbe anche far rifiatare qualche giocatore dopo l'impegno in Champions. Lammers insidia Zapata sul fronte offensivo, ma l'ex Samp sembra comunque il favorito a partire titolare supportato da Ilicic (in vantaggio su Miranchuk e Muriel) e Gomez. A centrocampo Freuler e De Roon si giocano due maglie con Pasalic e Mojica.

QUI SAMPDORIA. Si ferma Candreva, da valutare l'infortunio muscolare, ma Ranieri non lo rischierà sperando di poterlo recuperare in vista del derby della settimana successiva. Scalpita Keita Balde in attacco e potrebbe scavalcare al fotofinish Ramirez per far coppia con Quagliarella mentre in difesa dovrebbe rimanere ancora in panchina Colley con la conferma di Yoshida e Tonelli a guidare la retroguardia davanti ad Audero. A centrocampo chance per Verre mentre Jankto è insidiato dal talentino Damsgaard. Sempre out Gabbiadini.

Probabili formazioni Atalanta-Sampdoria 24 ottobre 2020

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata. All. Gasperini.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Thorsby, Verre, Ekdal, Jankto; Keita Balde, Quagliarella. All. Ranieri.

Arbitro: Calvarese di Teramo.

Calcio d'inizio: sabato 24 ottobre 2020, ore 15:00