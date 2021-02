Sampdoria-Atalanta, probabili formazioni: out Adrien Silva, Torregrossa e Colley

Squadre in campo per il lunch match domenica 28 febbraio alle ore 12.30, Ranieri valuta anche soluzioni tattiche diverse dal classico 4-4-2

Sampdoria-Atalanta è il lunch match della 24esima giornata di Serie A, si gioca domenica 28 febbraio 2021 alle ore 12.30 allo stadio Luigi Ferraris, come sempre a porte chiuse per le direttive anti covid. Blucerchiati che cercano riscatto dopo aver perso di misura contro la Lazio, Atalanta con il dente avvelenato dopo la sconfitta 1-0 con il Real Madrid in Champions League, una gara condizionata da una dubbia espulsione a Freuler dopo soli 17 minuti di gioco.

QUI SAMPDORIA. Out per squalifica Adrien Silva a centrocampo, infortunati invece Colley in difesa e Torregrossa in attacco. In attacco Ranieri deve scegliere tra la conferma della coppia formata da Quagliarella e Keita Balde e soluzioni diverse come Ramirez e il recuperato Gabbiadini, o addirittura Damsgaard a supporto del senegalese. IIn difesa Tonelli in vantaggio su Ferrari per prendere il posto di Colley mentre Thorsby a centrocampo farà coppia con Ekdal. Non sono da escludere, infine, soluzioni tattiche diverse dal classico 4-4-2, tra le opzioni nella mente di Ranieri il 4-3-1-2 con Ramirez in campo al posto di Jankto e il 3-4-1-2 speculare a quello dell'Atalanta con la difesa composta da Ferrari, Yoshida e Tonelli, Augello giocherebbe più alto sulla linea dei centrocampisti.

QUI ATALANTA. Squalificato Djimsiti in difesa e infortunato Duvan Zapata in attacco, il fronte offensivo dovrebbe essere affidato dall'altro ex della gara Muriel, supportato da Pessina (o Pasalic) e Ilicic. Lo sloveno cerca riscatto dopo il pessimo rendimento di Champions con la sostituzione dopo 30 minuti dall'ingresso in campo da subentrante.

Probabili formazioni Sampdoria-Atalanta 28 febbraio 2021

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto; Keita Balde, Quagliarella. All. Ranieri.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Ilicic; Muriel. All. Gasperini.

Calcio d'inizio: domenica 28 febbraio 2021, ore 12.30.

Arbitro: Marinelli di Tivoli.

Dove vederla: DAZN.