Andrea Pirlo verso la panchina della Sampdoria

Potrebbe essere Andrea Pirlo il nuovo allenatore della Sampdoria.

Lo riporta l'Ansa in mattinata dopo il dietro front di Fabio Grosso che ieri sera, lunedì 26 giugno, ha declinato la proposta del nuovo patron Radrizzani.

Se in giornata il club confermasse la firma dell'ex juventino per la panchina blucerchiata, Andrea Pirlo tornerebbe in Italia per un contratto biennale con opzione per una terza stagione. Nell'ultimo campionato aveva lavorato in Turchia.