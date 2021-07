Sampdoria, il programma delle amichevoli estive

Dal 15 al 30 luglio i blucerchiati si alleneranno nel comprensorio Ponte di Legno-Tonale in Alta Valle Camonica: le gare saranno trasmesse in diretta streaming

Si avvicina l'inizio della stagione 2021/2022 per la Sampdoria che, dopo aver annunciato il nuovo tecnico D'Aversa e il suo staff, si prepara anche al ritiro estivo ufficializzando il programma delle amichevoli precampionato.

Dal 15 al 30 luglio i blucerchiati alloggeranno all’Hotel Mirella e si alleneranno nel comprensorio Ponte di Legno-Tonale, in Alta Valle Camonica, presso il centro sportivo di Temù. Le prime sgambate saranno contro il Nuova Camunia (Terza Categoria bresciana) e il Castiglione (Eccellenza della Lombardia), rispettivamente domenica 18 e giovedì 22 luglio nel contesto del centro sportivo di Temù. Sempre sul campo sede del ritiro estivo, lunedì 26 luglio, la Samp completerà il percorso di preparazione in altura, affrontando un altro avversario, al momento ancora da confermare. Sulla strada del ritorno a Genova, venerdì 30 luglio, è prevista una piccola deviazione: Quagliarella e compagni si sposteranno infatti a Cles (Trento), dove è in programma il test con lo Spezia.

Programma amichevoli Sampdoria estate 2021

Tutte le gare saranno trasmesse in diretta sui social media ufficiali (Facebook, Twitter e Twitch).