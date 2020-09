Sampdoria, al 'Moccagatta' la prima amichevole estiva

In attesa della presentazione del calendario della Serie A 2020/21, in programma mercoledì 2 settembre, la Sampdoria continua la sua preparazione al Mugnaini di Bogliasco. Nel frattempo è stato definito il programma delle prime tre amichevoli che i blucerchiati di Claudio Ranieri saranno chiamati ad affrontare sulla strada che porterà al debutto stagionale ufficiale.

– Alessandria vs Sampdoria (sabato 5 settembre, ore 21.00, stadio 'Moccagatta' di Alessandria)

– Derthona vs Sampdoria (domenica 6 settembre, ore 20.30, stadio 'Coppi' di Tortona, Alessandria)

– Piacenza vs Sampdoria (mercoledì 9 settembre, ore 21.00, stadio 'Garilli' di Piacenza).

Per quanto riguarda il mercato, la società ha tesserato il calciatore Nicola Ravaglia (nato a Forlì il 12 dicembre 1988). Il portiere ha sottoscritto un contratto economico fino al 30 giugno 2022.