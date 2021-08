Sampdoria-Alessandria, le probabili formazioni di Coppa Italia

Tutto pronto per Sampdoria-Alessandria, esordio stagionale ufficiale dei blucerchiati nella stagione 2021/2022. La sfida, valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia, andrà in scena stasera, lunedì 16 agosto, alle ore 21 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova e sarà trasmessa in diretta televisiva su Italia Uno. Tornano anche i supporter allo stadio, anche se con norme specifiche per l'accesso (qui tutte le regole).

Attesa per le scelte di D'Aversa, seduta di rifinitura e convocati al termine della mattinata di lunedì 16 agosto 2021, sicuramente non ci saranno Adrien Silva (squalificato) e Yoshida (reduce dagli impegni con la nazionale olimpica del Giappone),. Ekdal in vantaggio su Askldsen in mediana, alle spalle di quagliarella pochi dubbi su Candreva e Gabbiadini mentre Damsgaard sembra in vantaggio su Verre. Molte assenze invece per l'Alessandria che non avrà a disposizione Di Gennaro, Bruccini, Lunetta, Bellodi, Macchioni, Frediani, Sini, Marconi e Mantovani.

Probabili formazioni Sampdoria-Alessandria

Sampdoria (4-2-3-1): Audero; Bereszy?ski, Murillo, Colley, Augello; Ekdal, Thorsby; Damsgaard, Candreva, Gabbiadini, Quagliarella. All. D'Aversa.

Alessandria (3-4-1-2): Pisseri; Prestia, Benedetti, Parodi; Mustacchio, Giorno, Beghetto, Casarini; Chiarello; Eusepi, Arrighini. All. Longo.

Arbitro: Colombo di Como.

Calcio d'inizio: lunedì 16 agosto, ore 21

Diretta Tv: Italia 1, in chiaro