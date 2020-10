Sampdoria, colpo Adrien Silva: «Maglia bellissima e grande storia, la onorerò al meglio»

Ufficiale il colpo di mercato della Sampdoria. Nella serata di sabato 3 ottobre la società blucerchiata ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivi del centrocampista portoghese Adrien Silva.

Il centrocampista, campione d'Europa con il Portogallo nel 2016, arriva da Leicester e ha firmato un contratto biennale e in un breve video ha salutato i tifosi blucerchiati: «Finalmente sono un giocatore della Samp, una squadra con una bella maglia e una grande storia che voglio onorare al meglio».

Il portoghese andrà a rinforzare il centrocampo blucerchiato dopo la partenza di Roando Vieira, passato al Verona in prestito con diritto di riscatto, e colma anche il vuoto lasciato dalla partenza di Linetty a inizio mercato.

Adrien Silva è un centrocampista offensivo dai piedi buoni, può giocare come centrale di centrocampo ma anche come trequartista all'occorrenza. In carriera ha vestito a lungo la maglia dello Sporting Lisbona (240 presenze e 39 goal considerando tutte le competizioni), poi un paio di stagioni al Leicester e il prestito al Monaco in Francia. Nella nazionale portoghese 26 gettoni di presenza con un goal tra il 2014 e il 2018 e la vittoria dell'Europeo del 2016 contro la Francia giocando tutte le partite dagli ottavi alla finale.

Per quello che riguarda il mercato (che si chiuderà domani, lunedì 5 ottobre 2020) si registra un tentativo dei blucerchiati per Llorente in attacco, ma le questioni più spinose sono legate alla difesa. In caso di partenza di Colley (piace molto in Inghilterra con il Fulham in pole position) dovrebbe arrivare dalla Roma Fazio; in dirittura di arrivo invece l'acquisto dell'esterno Ferrer dallo Spezia, prenderebbe il posto lasciato libero da De Paoli passato all'Atalanta.