Sampdoria-Genoa, probabili formazioni del derby: Quagliarella e Pandev le certezze in attacco

Domenica primo novembre 2020 alle ore 20.45 si gioca il Derby della Lanterna numero 121, Sampdoria-Genoa, secondo consecutivo senza tifosi sugli spalti dopo quello del 22 luglio, vinto dal Grifone 2-1. Le due formazioni sono reduci dalle vittorie in Coppa Italia rispettivamente contro Salernitana e Catanzaro e cercano punti anche in campionato: la Samp per la quarta vittoria consecutiva dopo i tre successi contro Fiorentina, Lazio e Atalanta, il Genoa per ritrovare i tre punti che mancano dal 20 settembre, match di esordio contro il Crotone. Da allora (al netto delle problematiche legate al Covid) due sconfitte con Napoli e Inter e il pareggio a reti bianche col Verona.

QUI SAMPDORIA. Candreva sta provando a recuperare, ma rimane in forte dubbio il suo impiego dal primo minuto. Ranieri ha lasciato intendere di voler dare nuovamente fiducia al giovane Damsgaard, con Thorsby, Ekdal e Jankto a completare il centrocampo. In difesa possibile conferma della coppia centrale formata da Yoshida e Tonelli con Colley a fare il terzo incomodo, Bereszynski e Augello a presidiare gli esterni. In attacco accanto a Quagliarella dovrebbe esserci Ramirez, salgono però le quotazioni di Keita Balde. A centrocampo rimane in dubbio per un problema alla caviglia Adrien Silva mentre in attacco Gabbiadini è ancora fermo ai box per un problema muscolare.

QUI GENOA. Ballottaggio in attacco tra Pjaca e Scamacca con le quotazioni dell'italiano in rialzo dopo la doppietta contro il Catanzaro in Coppa Italia. Out per infortunio Shomurodov, Zappacosta e Cassata (oltre al solito Sturaro), Maran dovrebbe puntare in difesa su Criscito, Goldaniga e uno tra Zapata e Bani, con il primo leggermente favorito. Infine il centrocampo Badelj in cabina di regia e poi Behrami e Ghiglione abbastanza sicuri della maglia da titolari, da sciogliere un paio di nodi con Zajc favorito su Rovella e Czyborra in vantaggio su Pellegrini.

Probabili formazioni Sampdoria-Genoa derby 1 novembre 2020

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Jankto, Thorsby, Ekdal, Damsgard; Ramirez, Quagliarella. All. Ranieri.

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Criscito; Ghiglione, Behrami, Badelj, Zayc, Czyborra; Pandev, Scamacca. All. Maran.

Arbitro: La Penna di Roma.

Calcio d'inizio: domenica 1 novembre, ore 20.45