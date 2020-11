Sampdoria-Genoa, probabili formazioni derby di Coppa Italia: poco turnover, ma qualche assenza pesante

A meno di un mese dall'1-1 targato Jankto e Scamacca torna il derby della Lanterna nella versione di Coppa Italia. Sampdoria-Genoa si gioca allo stadio Luigi Ferraris giovedì 26 novembre 2020 e mette in palio un pass per gli ottavi di finale dove la Juventus attende una delle due genovesi. Momento difficile per entrambe, Genoa penultimo e in crisi dopo aver perso anche lo scontro diretto con l'Udinese, Samp più tranquilla in classifica, ma reduce dai due stop contro Cagliari e Bologna. In caso di pareggio sono previsti supplementari e rigori, niente Var invece in Coppa Italia.

QUI SAMPDORIA. Due sconfitte consecutive per la Samp, che ora cerca riscatto nel derby nonostante qualche problema soprattutto in attacco. Out il solito Keita Balde e probabile forfait anche per Quagliarella, alle prese con un piccolo problema muscolare, potrebbe rifiatare e andare in panchina. Le alternative, però, non sono molte; Gabbiadini è recuperato ma non è ancora al top della condizione, potrebbe comunque essere schierato dal primo minuto con La Gumina pronto a subentrare, altrimenti i due potrebbero fare la staffetta al contrario. In difesa rispetto al match contro il Bologna Ranieri avrà a disposizione Tonelli e Augello mentre a centrocampo Adrien Silva parte favorito su Ekdal.

QUI GENOA. Match forse già decisivo per Maran che tra derby di Coppa Italia e sfida di campionato contro il Parma si gioca la permanenza sulla panchina del Genoa dopo un avvio da dimenticare. Recuperati Pjaca e Rovella che dovrebbero essere entrambi in campo contro la Samp, anche se il primo è insidiato dall'uzbeko Shomurodov che cerca spazio. Out Biraschi che si è infortunato alla spalla nell'ultimo match giocato contro l'Udinese. Sempre out, infine, Cassata, Zappacosta e Criscito.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Adrien Silva, Thorsby, Jankto; Ramirez, Gabbiadini. All. Ranieri.

Genoa (4-4-2): Perin; Masiello, Bani, Goldaniga, Czyborra; Ghiglione, Lerager, Rovella, Parigini; Pjaca, Scamacca. All. Maran.

Arbitro: Fourneau di Roma, non è previsto il Var.

Calcio d'inizio: giovedì 26 novembre 2020, ore 17.

Diretta Tv: In chiaro su Rai 2, disponibile anche su Rai Play.