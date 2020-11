Sampdoria-Genoa 1-1, le pagelle: super Perin su Keita Balde. Giovani: top Rovella, flop Damsgaard

Termina 1-1 il Derby della Lanterna. Nel primo tempo il botta e risposta tra Jankto e Scamacca, poi predominio territoriale dei blucerchiati che provano a vincerla nella seconda parte della ripresa e sfiorano il colpo con Keita Balde - miracolo di Perin per la deviazione sul palo - e Damsgaard che con la porta spalancata calcia a lato. Genoa ben messo in campo e pericoloso soprattutto in contropiede.

VIDEO | Sampdoria-Genoa, goal e highlights

