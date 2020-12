Salernitana-Entella 2-1: Virtus rimontata, Vivarini perde ancora e traballa

All'Entella non basta una buona prestazione per portare a casa punti contro la Salernitana, tornata provvisoriamente al primo posto in classifica grazie al successo in rimonta firmato da Tutino e Djuric nella ripresa.

La Virtus, che aveva chiuso il primo tempo in vantaggio grazie a Mancosu, rimane in fondo alla classifica con soli 5 punti e nessuna vittoria nelle 14 gare giocate finora, è l'unica squadra italiana tra i professionisti con questo record negativo a questo punto della stagione.

Decisive le prossime due gare contro e Pescara e Vicenza per provare a chiudere il 2020 almeno con un successo e credere ancora nella salvezza o almeno nei playout. Traballa però la panchina di Vivarini, che ha fatto peggio del suo predecessore Tedino: sei gare e sei sconfitte in campionato, sette considerando anche la Coppa Italia. La società sta valutando la sua posizione, tra esonero nelle prossime ore e ultima spiaggia contro il Pescara.

IL TABELLINO

Salernitana-Entella 2-1

Reti: 38' Mancosu, 47' Tutino, 66' Djuric (rig.)

Salernitana (4-4-2): Belec; Casasola, Aya, Gyomber, Lopez (72' Veseli); Kupisz, Schiavone (63' Dziczek), Di Tacchio, Anderson; Gondo (46' Djuric), Tutino (87' Giannetti). All. Castori.

Entella (4-3-1-2): Russo; Pavic, Bonini, Poli, Cleur; Koutsoupias (86' Brescianini), Nizzetto (46' Paolucci), Settembrini (86' Petrovic); Cardoselli (52' Schenetti); De Luca, Mancosu (76' Brunori). All. Vivarini.

Arbitro: Ghersini.

Note: ammoniti Veseli, Petrovic, Bonini, Schiavone, Poli, Cleur.